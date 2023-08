Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto übersehen

7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Erbstetter Straße ereignete. Ein 43-jähriger Dacia-Fahrer fuhr dort aus einer Parkgarage aus und übersah hierbei einen vorbeifahrenden VW Golf. Bei der Kollision blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte in der Pfarrgasse einen geparkten Pkw Mercedes und verursachte an diesem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Dienstag- und Mittwochabend ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Montagabend 19 Uhr und Dienstagabend 19:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück am Spotzberg. Dort betrat er eine Gartenhütte und entwendete aus dieser Werkzeuge, sowie einen Grill. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Remshalden: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochvormittag 09:15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Feuerseestraße Dort durchwühlte er mehrere Zimmer und entwendete eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenfalls verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

