Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall

Ein 39-jähriger Fiat-Fahrer war am Mittwoch gegen 20:30 Uhr auf der die Eugen-Bolz-Straße in Richtung Altenhausener Straße unterwegs. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts in den Grünstreifen. Durch Gegenlenken kam er ins Schleudern, querte die Fahrbahn kommt erneut von dieser ab und prallt gegen eine Böschung Letztlich bleibt das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegen. Der 39-jährige Fahrer, sowie sein 7-jähriger Sohn, welcher ebenfalls im Auto war, konnten sich selbst aus dem PKW befreien. Nach eingängiger medizinischer Untersuchung der beiden in einem Krankenhaus konnten sie unverletzt wieder entlassen werden. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall an Kreuzung

Gegen 16:30 Uhr am Mittwoch befuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Golf die B14 von der Autobahn A6 kommend. An der Kreuzung zur K2576 wollte er nach links abbiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Untermünkheim fahrenden Daimler eines 23-Jährigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Crailsheim: Auto vs. LKW-Anhänger

Am Mittwoch kurz vor 16:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit einem MAN-LKW-Gespann die L2218. Hierbei schwenkte der Anhänger des Gespanns so weit auf die Gegenfahrbahn aus, dass ein entgegenkommender 62-Jähriger mit seinem VW Touran mit dem Anhänger kollidierte. Dabei wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell