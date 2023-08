Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Weil sie von der Sonne geblendet wurde, übersah eine 79-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagabend gegen 18 Uhr im Einmündungsbereich Aalener Straße / Bürgermeister-Bosch-Straße den Renault einer 34-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr einen BMW, der im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrer schwer verletzt

Eine schwere Verletzung am Bein zog sich ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmittag zu. Gegen 13.20 Uhr befuhr er die Gartenstraße, wo er beim Queren der Fahrbahn gegen den Bordstein fuhr und auf die Straße stürzte. Der Radler wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rainau: Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ereignete. Von einer Parkbucht Höhe des Stausees fuhr eine 72-Jährige mit ihrem VW Polo auf die B 290 widerrechtlich nach links in Richtung Ellwangen ein. Dabei stieß sie mit einer 51 Jahre alten VW-Fahrerin zusammen, die in Richtung Ellwangen unterwegs war. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall schwere, die 51-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Unterschneidheim: Fahrzeug übersehen

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 52-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr verursachte. Beim Abbiegen von der Alten Brühlstraße in die Pfarrgasse übersah sie den VW Sharan eines 61-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Hyundai.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell