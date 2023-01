Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mit Heu beladener Lastwagen streift Leitplanke und fährt weiter - mehrere hundert Euro Schaden (14.01.2023)

Radolfzell (ots)

Mehrere hunderte Euro Schaden hat ein unbekannter Lastwagenfahrer am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, im Altbohlkreisel verursacht. Der mit Heu beladene Laster fuhr auf der Landesstraße 220 in Richtung Radolfzell. Im Altbohlkreisel an der Einmündung der K6170 auf die L220 kam der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei die Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden an den Schutzplanken zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Lastwagen nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

