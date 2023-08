Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Westhausen - Immenhofen: Brand einer Jugendhütte

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr Westhausen zum Brand einer Holzhütte bei Westhausen-Immenhofen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Jugendhütte, die sich neben der B 290 befand, bereits in Vollbrand. Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde die Hütte nahezu zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Westhausen war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt. Die Brandursache ist noch unbekannt, jedoch liegen Hinweise vor, wonach die Hütte mutwillig in Brand gesetzt worden sein könnte. Aus diesem Grund bitte die Polizei Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Gem. Ellwangen, BAB 7: Gegen die Mittelleitplanke geprallt

Am Samstag gegen 23:05 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die BAB 7 in Richtung Würzburg mit seinem PKW Lamborghini Huracan. Auf Höhe von Ellwangen - Haisterhofen verlor der 32-Jährige bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt und die Schadenshöhe an dem Lamborghini dürfte sich auf etwa 130.000 Euro belaufen.

