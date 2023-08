Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Versuchter Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Versuchter Einbruch

Drei Männer klingelten am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr zunächst an einem Wohnhaus in der Bruckwiesenstraße. Anschließend versuchten sie die Wohnungstüre aufzuhebeln. Als der Besitzer des Wohnhauses die Türe öffnete, flüchteten die drei Männer mit einem weißen Kleinwagen in Richtung Ortsmitte Hertmannsweiler. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195/6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 20-jähriger Fahrer eines Audi befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr die Ringstraße und krachte dort in eine Baustelle. Dadurch wurde eine Ampelanlage sowie diverse Verkehrsschilder und Warnbaken beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Weissach im Tal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw BMW befuhr am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr die Brüdener Straße in Richtung Unterweissach. Er beabsichtigte dort trotz Gegenverkehr an einem geparkten Pkw vorbeizufahren. Hierbei streifte er zunächst einen dort geparkten Pkw Ford Transit und im weiteren Verlauf den Pkw eines entgegenfahrenden 64-jährigen Audi-Fahrers. An den beiden letztgenannten Fahrzeugen entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen erbittet nun die Polizei in Backnang und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

In der Eisenbahnstraße gegenüber der Volkshochschule wurde am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr ein Mountainbike entwendet, welches dort mit einem Seilschloss angekettet war. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein 29 Zoll Rad der Marke Canyon, Typ Neuron 6 im Wert von ca. 2000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell