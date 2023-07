Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu: "Brand in psychiatrischer Klinik - Mehrere Verletzte" (09.07.2023 - 17:40 Uhr) - Verletztenzahl kann nach unten korrigiert werden

Lüdenscheid (ots)

Nach dem Brand in einer psychiatrischen Klinik in der Brüninghauser Straße kann die Zahl der Verletzten nach unten korrigiert werden. Derzeit gelten elf Personen als verletzt. Sieben Personen gelten, mehrheitlich durch das Einatmen von Rauchgasen, als so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Die vier weiteren Verletzten gelten als leicht verletzt und stehen lediglich unter medizinischer Beobachtung. Das Gebäude wird derzeit als nicht bewohnbar eingestuft. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. (schl)

