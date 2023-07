Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in psychiatrischer Klinik - Mehrere Verletzte

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen kurz nach 16 Uhr, kam es in einer psychiatrischen Klinik an der Brüninghauser Straße zu einem Brand in einem Zimmer. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Der Feuerwehr gelang es, nach umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen, den Brand zu löschen. 19 Patienten wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt. Vier von ihnen gelten von zum jetzigen Zeitpunkt als schwerverletzt. Die restlichen 15 Patienten als leichtverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell