FW Celle: Weiterhin hohes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Celle!

Celle

Zu insgesamt 16 Einsätzen rückte die Celler Feuerwehr zwischen dem 20. und 26. Mai aus. Das Einsatzspektrum war hierbei wieder vielseitig. Kleinere technische Hilfeleistungen dominierten das Einsatzgeschehen.

Ein Kind, das in einem Fahrzeug eingeschlossen war, da sich die Türen nicht öffnen ließen, mussten die ehrenamtlichen Helfer am Dienstag befreien. Bei diesem Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem ADAC im Einsatz.

Bereits am Sonntag, den 21. Mai wurde die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einem Böschungsbrand in der Dasselsbrucher Straße alarmiert. Vor Ort brannten rund 100 m² Unterholz. Das Feuer wurde mit zwei D-Rohren und zwei Löschrucksäcken bekämpft.

Ein Einsatzschwerpunkt war am Freitag, den 26. Mai mit drei Einsätzen auf der Bundesstraße 3 und einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens. Wir berichteten. Ebenfalls zu vier Einsätzen rückten die Einsatzkräfte am Montag aus. Drei Notfalltüröffnungen und ein Wasserrohrbruch waren an diesem Tag Grund für die Alarmierungen.

Zu Einsätzen gerufen wurden im genannten Wochen-Zeitraum die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Celle-Hauptwache, Garßen und Westercelle.

Alle Einsätze sind unter www.feuerwehr-celle.de zu finden.

