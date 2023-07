Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen an der Margaretenseebrücke

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden an der B 55 an der Baustelle der Margaretenseebrücke Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung im Baustellenbereich beträgt 30 km/h. Nach Schilderungen der Bauarbeiter hielten sich nur wenige Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit, sodass sie sich bei den durchzuführenden Arbeiten unwohl fühlten. Aus diesem Grund wurden über vier Stunden Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich durchgeführt. Dabei stellten die Beamten 260 Verstöße fest. Davon wurden 97 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Zwei Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot. Sie waren demnach mindestens 41 km/h zu schnell. Wir als Polizei, möchten daran erinnern, sich an das Tempolimit zu halten. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und gefährden Sie keine Dritten! (ja)

