Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Lastenfahrrad übersehen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Kreuzung Beckumer Straße/Bastionstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer aus Lippstadt befuhr die Bastionstraße in Fahrtrichtung Overmannstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Beckumer Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine 26-jährige Lippstädterin mit ihrem Lastenfahrrad. In der Transportbox des Lastenrads befand sich ihre Tochter. Als sie bei grün zeigender Ampel die Beckumer in Richtung Overmannstraße querten, kam es zum Zusammenstoß. Die 26-Jährige stürzte mit dem Lastenrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ihre Tochter und der Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. (ja)

