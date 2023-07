POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Soest (ots) - Am 27. Juli, zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr, wurde in das Gemeindebüro Am Hohenkirchof eingebrochen. Ein 32-jähriger Soester verschaffte sich gewaltsam, vermutlich mit einer Brechstange, Zutritt zum Gebäude. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und informierte die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen und das Gemeindebüro betraten, ergriff der 32-Jährige über ein Küchenfenster die Flucht. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen bis in die Hohe ...

mehr