POL-SO: Wer hat einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen?

Lippstadt - Bad Waldliesborn (ots) - Am Mittwoch, zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Klusestraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer BMW stand geparkt am Fahrbahnrand und wurde im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. An der Stoßstange konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Wer Hinweise auf einen Verursache geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja) ...

