Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Tierischer Einsatz

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde der Löschzug Kranenburg am Freitagnachmittag (09. Juni 2023) an den Hövel der Grenzgemeinde gerufen. Dort hatten zwei Mädchen in einer Ecke eines Gartenhauses, welches direkt an den Reichswald grenzt, eine Schlange entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde bereits durch die Kreisleitstelle der Kontakt zum Terrazoo in Rheinberg hergestellt, der durch fachkundige Expertise eine wertvolle Unterstützung für die Feuerwehr vor Ort ermöglicht. Nach dem ein Foto von der Schlange übermittelt wurde, konnte diese durch den Fachmann als eine hiesige und ungiftige Art identifiziert werden. Der Umgang mit Schlangen gehört nicht zur regulären Ausbildung der Feuerwehr. Allerdings zeigte sich Unterbrandmeister Sascha Daams mutig genug, sich dem Tier entgegenzustellen und fing dieses mit einem beherzten Griff ein. Die Begeisterung der Schlange über das Aufeinandertreffen von Tier und Feuerwehr hielt sich in Grenzen, was diese durch Fauchen und einen Fluchtversuch deutlich zeigte. Schlussendlich konnte die Schlange in einem Behältnis eingefangen und nach Rücksprache mit dem Terrazoo, tief in den Reichswald gebracht und wohlbehalten in seinem eigentlichen Lebensraum ausgesetzt werden. Nach einer Stunde konnte der Einsatz, zu dem 20 Einsatzkräfte unter Leitung von Löschzugführer Andreas van Wickeren beendet werden.

Daniel Cloosters, stellv. Löschzugführer des Löschzuges Kranenburg, lobte das vorbildliche Verhalten der beiden Teenager. "Durch ihr Umsichtiges Verhalten konnte das Tier wieder wohlbehalten in seinen Lebensraum gebracht werden."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell