POL-NI: Einbrüche in Wohnhäuser

Vom 28.04. bis zum 01.05.2023 sind Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Bückeburg-Meinsen eingestiegen. Die Bewohner des Hauses in der Straße Taubeneck waren zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend.

Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume des Objekts und stahlen neben Bargeld einen kompletten schweren Waffenschrank, der mit zwei Langwaffen, zwei Revolvern und einer Pistole bestückt war.

Das Diebesgut ist durch die Terrassentür abtransportiert worden.

Am 28.04. gelangten Einbrecher in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hofgarten" in Bückeburg. Durch das Aufhebeln der Terrassentür kamen die Täter in die Wohnung und stahlen zwei Geldkassetten mit Bargeld, ein Telefon und ein Computertablet im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es am 01.Mai gegen 03.55 Uhr an einem Wohnhaus im Gelldorfer Weg in Obernkirchen. Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter dem Wohnhaus über einen angrenzenden Acker näherten und an dem betroffenen Erdgeschoßfenster die Jalousie noch oben drückten.

Die Hausinhaber, die im Obergeschoß schliefen, nahmen die Einbruchgeräusche wahr, machten sich durch Rufe bemerkbar und verhinderten so wahrscheinlich das weitere Aufhebeln des Fensters, das mit einer zurückgelassenen Eisenstange erfolgen sollte.

