Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Nächtliche Nachwuchswerbung für die Polizei

Welver (ots)

Die Polizei des Landes NRW benötigt dringend Nachwuchs. Und eigentlich kann man mit der Nachwuchswerbung für die Polizei nicht früh genug anfangen. So beginnt jedenfalls eine außergewöhnliche Geschichte mit "Happy End", die sich nachts um drei Uhr in der Straße Frankenkamp in Welver zugetragen hat. Eine aufmerksame Zeitungsbotin hatte eine Streife der Werler Polizei gerufen, da sie nachts am Frankenkamp bemerkt hatte, wie ein kleines, ca. 2-3 Jahre altes Mädchen nur mit einem Strampler bekleidet und ohne Begleitung der Eltern offensichtlich zielgerichtet in Richtung Heideweg spazieren ging. Was kaum zu glauben schien, stellte sich dann vor Ort durch die eintreffenden Beamten als Tatsache heraus. Auf Nachfrage der Polizisten nannte das kleine Mädchen nur ihren Namen Lucy. Mehr wusste sie nicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die kleine Lucy drei Jahre alt ist und im Heideweg wohnt. Eingehüllt in einem warmen Polizeiparka, wurde Klein-Lucy mit dem Streifenwagen in die Obhut der sichtlich überraschten und glücklichen Eltern übergeben. Es stellte sich heraus, dass die kleine Lucy die Nacht bei den Großeltern im Frankenkamp schlafen wollte. Das hatte sie sich dann wohl nachts anders überlegt und sich unbemerkt auf den ca. 150 Meter langen Nachhauseweg gemacht. Lucy will nun Polizistin werden. Aber das hat wohl noch etwas Zeit. (hn)

