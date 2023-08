Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Diebstahl aus Massagegeschäft

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Massagegeschäft in Ober-Ramstadt hatte ein kriminelles Duo am Dienstagnachmittag (8.8.) im Visier.

Gegen 16 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Personen das Geschäft in der Darmstädter Straße und gaben an, einen Termin vereinbaren zu wollen. In einem Moment der Ablenkung entwendeten die beiden sodann unter anderem Schlüssel sowie mehrere Geldbeutel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten aus dem Geschäft.

Bei den mutmaßlichen Dieben soll es sich um eine männliche Person zwischen 31 und 40 Jahren, 161 - 170 cm Größe, mit schlanker Statur und einem westeuropäischen Erscheinungsbild handeln, sowie um eine weibliche Person derselben Altersspanne und Größe, allerdings mit kräftiger Statur, Sommersprossen und orangefarbenen, schulterlangen Haaren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell