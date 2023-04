Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach mutmaßlichem Verkehrsverstoß

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Schulhaus-/Giessenstraße in Bad Säckingen zu einem mutmaßlichem Verkehrsverstoß. Die Polizei sucht Zeugen! Ein 78-jähriger Autofahrer war von der Giessenstraße in die ampelgeregelte Kreuzung eingefahren. Dabei soll es zur Behinderung des in der Schulhausstraße bei grüner Ampel anfahrenden Verkehrs gekommen sein. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte in der Folge den Autofahrer. An der Kontrollstelle hielt kurz ein weißer Transporter. Möglicherweise haben diese Insassen die Situation beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) zu melden.

