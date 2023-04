POL-FR: Emmendingen: Ungesicherte Ladung durchbricht Bordwand

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 19.4.2023, gegen 20.30 Uhr verunfallte ein Fahrradfahrer in der Schwarzwaldstraße in Denzlingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 60-Jährige mit seinem Pedelec alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich. Er wurde reanimationspflichtig in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und erlag dort kurze Zeit später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Eine ...

