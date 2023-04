Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17./18.04.2023, Zutritt in ein Jugendzentrum am Busbahnhof in der Meinrad-Thoma-Straße. Zunächst versuchten der oder die Täter ein Fenster mit einem Werkzeug zu öffnen. Als dies nicht gelang wurde die Doppelglasscheibe eingeschlagen und das Fenster entriegelt. Verschiedene Schränke wurden im Inneren durchwühlt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum beim Jugendzentrum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

