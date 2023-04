POL-FR: BAB 5, KA-BS, Fahrtrichtung Basel, Höhe AS Bad Krozingen Nötigung durch Schweizer Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Seit Anfang des Jahres 2023 kam es im Bereich der Zufahrtswege beim alten Sportplatz in Marzell mehrfach zu illegalen Entsorgungen größerer Mengen von pflanzlichen Abfällen. Der alte Sportplatz in Marzell liegt an der Einmündung der Landstraße 140 und der Kreisstraße 6350. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche ...

mehr