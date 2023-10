Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Rasanter Rollerfahrer mit 159 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen

Kranenburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (28. September 2023) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Kleve eine Geschwindigkeitsmessung auf der Nimweger Straße in Kranenburg durch. Aufgrund von schweren Verkehrsunfällen zwischen Wyler und Kranenburg wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Örtlichkeit auf 70 km/h reglementiert. Um 10:45 Uhr konnten die eingesetzten Beamten ein überdurchschnittlich schnellen Roller mit 159 km/h messen. Nach Abzug der Toleranz betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung somit noch 84 km/h. Als sich dann auch noch die Verdachtsmomente hinsichtlich des Konsums von Drogen bestätigten, war die Fahrt für den 25-jährigen Niederländer beendet. Sein Motorroller, eine Gilera GP 800, die mit ihren 69 PS auf fast 200 km/h Höchstgeschwindigkeit kommt, musste vor Ort verbleiben. Nachdem dem Niederländer eine Blutprobe entnommen worden war und er eine Sicherheitsleistung geleistet hatte, konnte er Polizeiwache Kleve verlassen. (as)

