Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Soest (ots)

Am frühen Dienstagmorgen drang ein bislang unbekannter Mann in ein Mehrfamilienhaus im Metzer Weg ein. Gegen 05.15 Uhr wurde ein Zeuge, der sich zur Tatzeit schlafend in seiner Wohnung befand, durch ein verdächtiges Geräusch geweckt. Er nahm den Schein einer Taschenlampe aus dem Flur wahr und sah, wie ein Mann, der offenbar durch den Zeugen aufgeschreckt worden war, aus dem geöffneten Fenster des Wohnzimmers sprang. Anschließend trat er die Flucht an, ohne Diebesgut erlangt zu haben. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, dunkle, eventuell etwas längere Haare, schlanke, sportliche Figur, dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

