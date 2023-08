Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Welver - Recklingsen (ots)

Am 15. August, um 16:55 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg der Recklingser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Welver war in Fahrtrichtung Am Harbruch unterwegs. Er verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 54-Jährige wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell