Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Geseke (ots)

Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Ernst-von Bayern-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Smart-Fahrer war mit seiner 51-jährigen Beifahrerin in Fahrtrichtung Auf den Strickern unterwegs. Kurz vor der Einmündung hielt er an einem Fußgängerüberweg an, um einer Radfahrerin, die ihr Fahrrad schob, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Eine dahinter befindliche 20-jährige Gesekerin, bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den Smart auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 61-Jährige aus Bad Berleburg und die 20-jährige Gesekerin leicht verletzt. Die 51-järige Beifahrerin aus Geseke wurde schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell