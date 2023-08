Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Büroräume - Skoda entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit vom 11. August, 16:05 Uhr bis 14. August, 07:10 Uhr, wurde in eine Werkstatt für Behinderte auf der Gaußstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Im Objekt traten sie im Bürotrakt mehrere Türen ein und hebelten einen Getränkeautomaten auf, aus dem sie das Bargeld entnahmen. Außerdem entwendeten sie einen Tresor, den sie vermutlich mit einem Firmenfahrzeug der Werkstatt abtransportierten. Die Schlüssel des grauen Skodas (Scala) befanden sich in einem der Büros. Um das Firmengelände mit dem Fahrzeug verlassen zu können, zerschnitten sie ein Zaunelement. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort zu einer umfangreichen Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell