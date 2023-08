Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen

Soest (ots)

Am Sonntag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Kaiser-Otto-Weg auf. Eine Anwohnerin hörte gegen 23:30 Uhr verdächtige Geräusche, konnte diese aber nicht zuordnen. Am nächsten Morgen fand ein weiterer Zeuge eine geleerte Geldkassette in unmittelbarer Nähe zu dem gewaltsam geöffneten Automaten. Aus dem Gerät wurde eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell