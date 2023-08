Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl aus Kiosk

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 12:10 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter den Bahnhofskiosk am Konrad-Adenauer-Ring und entwendeten diverse Getränke aus dem Kühlschrank. Ein 40-jähriger Mitarbeiter verfolgte die flüchtigen Täter und stellte sie im Bereich des Taxistands zur Rede. Einer der Diebe hatte einen E-Scooter dabei und beabsichtigte damit seine Flucht fortzusetzen. Als der 40-Jährige den E-Scooter festhielt um ihn an der Flucht zu hindern, schlug der Dieb ihm mit der Faust in das Gesicht. Dann flüchteten die Täter mit dem E-Scooter weiter in Richtung Unionstraße. Der Mitarbeiter wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Er konnte die Täter wie folgt beschreiben: Beide männlichen Personen waren zwischen 18 bis 20 Jahre alt. Einer der Männer hatte schwarzes mittellanges gewelltes Haar und trug eine weißes T-Shirt mit einer schwarzen Umhängetasche. Die zweite Person hatte braunes mittellanges Haar und war mit einer dunklen Collage-Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

