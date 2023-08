POL-SO: Verkehrsunfallflucht

Lippstadt (ots) - In der Zeit vom 12. August, 14:00 Uhr bis 13. August, 19:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Apotheke auf der Bunsenstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das erste Obergeschoss, in dem sich unter anderem Büroräume befinden. Dort entfernten sie ein Waschbecken von der Wand. Dabei kam es zu einem erheblichen Wasseraustritt. Das Wasser lief durch die Geschossdecke in den Verkaufsraum der Apotheke im Erdgeschoss. Der ...

mehr