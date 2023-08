POL-SO: Einbruch

Kreis Soest (ots) - Am Freitag verzeichnete die Polizei in vier Fällen Schockanrufe dreister Betrüger. Insbesondere in Soest täuschten die "falschen" Polizisten vor, dass die Kinder der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Gefängnisstrafe umgangen werden. In einem weiteren Fall erhielt ein Senior eine WhatsApp-Nachricht seiner vermeintlichen ...

