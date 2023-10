Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brand einer Lagerhalle

Polizei sucht Zeugen

Kleve-Keeken (ots)

Am Montag (02. Oktober 2023) kam es gegen 02:00 Uhr am Fristerweg in Kleve zu einem Brand. Auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof geriet eine niedrige dreistellige Anzahl an Strohballen, welche in einer Lagerhalle gelagert waren, in Brand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve mit einem Brandsachverständigen die Lagerhalle betreten. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung und einem entstandenen Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe auszugehen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen welche Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter 02821 5040 entgegen genommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell