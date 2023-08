Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldkette geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als das unauffällige Vorgehen eines unbekannten Mannes am Sonntagmorgen, 20.08.2023, scheiterte, stieß er sein Opfer im Bereich der Wilhelmstraße und Kesselbrink zu Boden.

Dem 39-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück wurden gegen 06:10 Uhr in Höhe einer Apotheke Drogen angeboten. Während er ablehnte, bemerkte er im Gespräch, dass der Unbekannte versuchte den Verschluss seiner Halskette zu lösen. Sofort stieß der ertappte Täter den 39-Jährigen nieder und riss ihm die goldene Kette vom Hals. Der Versuch, noch an das Handy des Liegenden zu kommen scheiterte. Daraufhin stieg der Räuber mit der Halskette auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Philip-Reis-Platz und Neumarkt davon.

Streifenbeamte konnten bei ihrer Fahndung den beschriebenen Räuber nicht mehr entdecken. Der 39-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 160 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er soll eine schmächtige Statur und einen dunklen Teint besitzen. Er hatte dunkle Haare und trug ein schwarzes T-Shirt und eine weiße kurze Hose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

