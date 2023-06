POL-SE: Elmshorn - Lammretter im tierischen Einsatz

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf den gestrigen Montag (12.06.2023) ist es in der Pinneberger Industriestraße zum Einbruchsversuch in eine Lagerhalle gekommen. Kurz vor 23:00 Uhr löste die Alarmanlage aus. Vermutlich dadurch gestört, flohen der/die Täter unerkannt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Pinneberg ließ sich noch kein Diebesgut feststellen. Die ...

mehr