POL-SE: Moorrege - Verkehrsunfall auf Pinneberger Chaussee

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (12.06.2023) ist es in der Pascalstraße in Quickborn zum Einbruch in einen Imbiss auf dem Famila-Parkplatz gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und stahlen Bargeld. Parallel kam es auch im Kisdorfer Weg in Kaltenkirchen zu einer gleichgelagerten Tat. Hier brachen Unbekannte einen als Lager eines Imbisses genutzten Container auf. Neben ...

