POL-BI: Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Schildesche. Am Samstagmorgen kam es auf der Westerfeldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 06:55 Uhr am 19.08.2023 fuhr ein 54-jähriger Steinhagener einen Linienbus in Richtung Apfelstraße. Ungefähr in Höhe der Kreuzung Horstheider Weg verlor der Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus ...

