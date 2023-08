POL-BI: Bus hinterlässt Spur der Verwüstung

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gütersloh - Halle (Westfalen) - Unbekannten ist es per Telefon gelungen, eine 69-Jährige derart unter Druck zu setzen, dass sie am Donnerstagnachmittag, 18.08.2023, Geld in Bielefeld und in Halle (Westfalen) an zwei unterschiedliche Männer übergab. Die Polizei sucht nun Zeugen und diese beiden Geldboten, die angeblich im Auftrag der Staatsanwaltschaft das Geld an sich nahmen. Gegen ...

