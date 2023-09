Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Freitag den 15.09.2023 konnten durch die Polizei mehrere Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel im Kyffhäuserkreis festgestellt werden. Alle Personen müssen sich wegen entsprechender Verstöße im Straßenverkehrsrecht nunmehr verantworten. Bereits am Nachmittag wurde ein 37-jähriger in Sondershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief mit positiven Ergebnis, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden. In seinem Fahrzeug wurden weiterhin illegale Substanzen aufgefunden und beschlagnahmt, sodass sich der Mann weiterhin wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. Am Abend wurde in Ebeleben ein 53-jähriger kontrolliert. Auch hier verlief ein Drogenvortest mit positiven Ergebnis, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hinzu kam, dass das am Fahrzeug angebracht Kennzeichen nicht für das genutzte Fahrzeug ausgegeben wurde, sodass er sich weiterhin wegen Urkundenfälschung und weiterer Delikte verantworten muss. Etwas später kam es zu einer Kontrolle eines 40-jährigen in Sondershausen. Hier ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und einen beweissicheren Atemalkoholtest über sich ergehen lassen, der ebenfalls über 0,5 Promille ergab. Am Samstag den 16.09.2023 konnte weiterhin in Sondershausen ein 23-jähriger mit einem Pkw kontrolliert werden, der zwar nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, dafür jedoch auch keine Versicherung für das von ihm genutzte Fahrzeug vorweisen konnte. Gegen ihn sowie den Fahrzeughalter wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet. Keiner der kontrollierten Fahrzeugführer durfte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell