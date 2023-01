Polizei Dortmund

POL-DO: Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Am Morgen des 1. Januar gegen 8.15 Uhr kam es in der Straße An den Emscherauen zunächst zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Im weiteren Verlauf griff der Tatverdächtige eine Frau an und leistete am Ende Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Es folgte eine Festnahme.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann in der Straße An den Emscherauen gegen ein Auto trat. Er rief die Polizei, woraufhin der Täter flüchtete. Im Verlauf seiner Flucht schlug der Mann einer Frau am Phoenixseerundlauf mit einer Toilettenpapierrolle ins Gesicht. Die eingesetzten Beamten erblickten den Tatverdächtigen dank guter Zeugenbeschreibungen wenig später an der Straße An den Emscherauen.

Der 41-Jährige aus Dortmund ergriff die Flucht und rannte durch die Emscher zum Deichweg bis zum Seeweg und zurück durch die Emscher. Dabei wurde er von Polizeibeamten verfolgt. Er stolperte in der Emscher und konnte daraufhin durch die Polizisten gestellt werden. Er leistete Widerstand und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Die Beamten nahmen den Dortmunder unter Einsatz von Reizgas schließlich fest.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell