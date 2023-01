Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrer nach Verkehrsunfall in Lünen flüchtig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0006

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen (2.1.) am Ausbauende der B 236 in Lünen ist der Fahrer flüchtig.

Ersten Zeugenangaben zufolge fuhr der bislang unbekannte Mann gegen 1.20 Uhr mit seinem Mercedes und überhöhter Geschwindigkeit von der B 236 kommend über die Kreuzung Evinger Straße/Dortmunder Straße hinaus auf ein angrenzendes Feld. Dort verunfallte er. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bei dem Unfall verletzte sich der unbekannte Fahrer vermutlich.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers dauern an.

