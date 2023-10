Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Bikes gestohlen + BaggerschaufelDiesel entwendet + Fußgänger verletzt + Radfahrer übersehen + Mit Pkw überschlagen + Automat aufgebrochen + Einbruch in Geschäft + Auf Vordermann aufgefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ E-Bikes gestohlen + Thedinghausen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Diebstahl von E-Bikes an der Dibberser Landstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück und öffneten gewaltsam eine Werkstatt. Sie entwendeten zwei E-Bikes. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Thedinghausen nimmt Zeugenhinweise unter 04204/914380 entgegen.

+ Baggerschaufel und Diesel entwendet + Achim. Zwischen Freitagmittag bis Montagmorgen wurden eine Baggerschaufel und Dieselkraftstoff von einer Baustelle entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf ein Baustellengelände an der Straße Rehland, wo sie nach ersten Erkenntnissen eine Baggerschaufel samt Rotator und mehrere hundert Liter Diesel entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit dem Diebesgut. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro beziffert. Die Polizei Achim bittet unter 04202/9960 um Hinweise von Zeugen.

+ Fußgänger durch Unfall verletzt + Kirchlinteln. Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Gegen 9 Uhr befuhr eine 75-jährige mit ihrem VW die Straße Am Kreuzberg in Richtung Kreepener Straße. Als sie an einem am Fahrbahnrand in gleicher Richtung gehenden Fußgänger vorbeifuhr, kam es zu Berührung zwischen dem 61-jährigen Fußgänger und ihrem rechten Aussenspiegel. Der Fußgänger wurde hierbei leicht Verletzt.

+ Radfahrer übersehen und leicht verletzt + Verden. Am Montagnachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hamburger Straße, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 58-jähriger Fahrer eines BMW beabsichtigte ersten Erkenntnissen zufolge an der Anschlussstelle Verden-Nord, von der Autobahn kommend, auf die Hamburger Straße zu fahren. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich einen von rechts kommenden 14-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Fahrradfahrer leicht verletzte und durch den Rettungsdienst behandelt werden musste.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Mit Pkw überschlagen + Grasberg. Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw mit einem großen Sachschaden. Gegen 8 Uhr wollte eine 41-jährige mit ihrem VW von einem Grundstück auf die Wörpedorfer Straße fahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 40-jährigen in seinem Skoda. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Kollision wurde der VW gegen den Fiat einer 60-jährigen geschleudert, die auch auf der Wörpedorfer Straße fuhr. Der Skoda kam von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug und einen Gedenkstein der Ortschaft beschädigte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 37.000 Euro geschätzt.

+ Automat aufgebrochen + Lilienthal. Am Montagmorgen brachen unbekannte Täter einen Selbstbedienungsautomaten auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch mehrere unbekannte Täter in der Straße Oberende ein Selbstbedienungsautomat aufgebrochen. Das Gerät wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 04298/465660 mit der Polizei Lilienthal in Verbindung zu setzen.

+ Einbruch in Geschäft + Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Ersten Ermittlungen zufolge brachen unbekannte Täter um kurz nach Mitternacht in ein Geschäft in der Straße Am Markt ein. Nachdem eine Fensterscheibe zerstört wurde, gelangten die Täter in den Verkaufsraum, wo sie mehrere Ausstellungsgegenstände an sich nahmen. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Schwanewede nimmt unter 04209/918650 Zeugenhinweise entgegen.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Montagabend kam es an Bundesstraße 74 zu einem Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 29-jährige Fahrer eines Peugeot die Auffahrt Westerbeck. Als ein vor ihm fahrender 57-jähriger mit seinem Mercedes abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 29-jährige zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Kollision wurde der 57-jährige in seinem Mercedes leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

