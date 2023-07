Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Beschädigungen an der Aartalschule + Exhibitionist ermittelt + Unfallfluchten in Herborn + Imbiss in Aßlar durchwühlt +

Dillenburg (ots)

Bischoffen-Niederweidbach: Auf dem Schulgelände randaliert -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte auf dem Gelände der Aartalschule aus. Die Täter vergriffen sich an einer Sitzgelegenheit aus Holz sowie an einem Kanaldeckel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr auf dem Schulhof beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Ballersbach: Polizei ermittelt Exhibitionisten -

Nachdem am Montagmorgen in der "Neuen Straße" in Ballersbach ein Mann in einem Vorgarten onaniert hatte, bat die Polizei über eine Pressemeldung um Mithilfe. Aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelte die Herborner Polizei den in Mittenaar lebenden 41-Jährigen Täter. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistische Handlungen - zudem führten die Polizisten eine Gefährderansprache mit ihm durch.

Herborn: Unfallflucht in der Au und in der Alsbachstraße -

Im Gewerbepark "Untere Au" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen dort geparkten grauen Citroen. Der C5 stand am Montag, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr in Höhe eines Sonderpostenmarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige das Heck des Franzosen und ließ an der Stoßstange einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zwischen Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 05.15 Uhr erwischte es den Besitzer eines grünen Opel Astras. Der Wagen parkte zur genannten Zeit in der Alsbachstraße, in Höhe der Hausnummer 16. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Außenspiegel des Opels beim Vorbeifahren von dem flüchtigen Unfallfahrer beschädigt wurde. Die Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. In beiden Fällen bitten die Herborner Polizei Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Aßlar: In Imbiss eingestiegen -

Auf Beute aus einem Döner-Imbiss hatte es Diebe in der Oberstraße abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und durchwühlten Schränke und Kommoden. Sie erbeuteten einen Geldbeutel samt Bargeld und Dokumenten. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Oberstraße Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell