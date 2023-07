Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Unfallfluchten bittet die Polizei in Dillenburg, Herborn und Wetzlar um Mithilfe

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Polizei fahndet nach 3er BMW ohne rechten Außenspiegel -

Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 15.45 Uhr, beschädigte ein Unfallfahrer einen in der Marbachstraße geparkten schwarzen Audi. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den linken Außenspiegel des TT. Hierbei beschädigte er den Spiegel und gleichzeitig riss der Spiegel des Unfallwagens ab. Ermittlungen ergaben, dass sich um den rechten schwarzen Außenspiegel eines 3er BMW der Baureihen E90 oder E91 aus den Jahren 2005 bis 2012 handelt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein 3er BMW der genannten Baureihen mit einem fehlenden rechten Außenspiegel aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Am Edeka Opel beschädigt / Polizei sucht Fahrer eines blauen Polos -

Nach einem Parkplatzrempler mit Unfallflucht vor dem Edeka-Markt in der Rolfesstraße, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Montag, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr stand dort ein schwarzer Opel Vectra. Der flüchtige Unfallfahrer streifte mit seinem blauen VW Polo die vordere Stoßstange der Beifahrerseite des Opels. Anschließend setzte der Polofahrer etwas zurück und fuhr davon. Der blaue Polo muss auf der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden aufweisen. Die Reparatur des Opels wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise zu dem blauen VW Polo erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Beim Rewe Skoda beschädigt -

Auf etwa 1.000 Euro schätzt die Polizei die Reparaturkosten an einem silberfarbenen Octavia, nachdem ein flüchtiger Unfallfahrer diesen auf dem Rewe-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße beschädigt hatte. Der im Odenwaldkreis zugelassene Skoda - ERB-Kennzeichen - stand am Dienstagmorgen, zwischen 11.15 Uhr und 11.55 Uhr vor dem Rewe. Währenddessen touchierte der Flüchtige beide Türen der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar - B 255: Sattelauflieger touchiert und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem zwischen Offenbach und Bischoffen gelegenen Parkplatz der Bundesstraße 255, sucht die Herborner Polizei Zeugen. Am Montagmorgen, gegen 09.35 Uhr wurde der rote Sattelauflieger der Marke MAN dort abgestellt. Als er am Abend, gegen 19.20 Uhr wieder angekoppelt werden sollte, fiel ein frischer Unfallschaden am Heck des Anhängers auf. Ein Fahrzeug war beim Vorbeifahren gegen den Sattelauflieger gestoßen und hatte einen Schaden von rund 1.500 Euro zurückgelassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Blasbach: Nach Spiegelunfall weitergefahren -

Auf einem Schaden von rund 300 Euro wird die Besitzerin eines Ford sitzen bleiben, sollte der Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der einen Außenspiegel des B-Max beim Vorbeifahren beschädigt hatte. Die in Hohenahr lebende Fordfahrerin war am Freitag (14.07.2023), gegen 18.00 Uhr von Hohensolms in Richtung Blasbach unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild Blasbach kam ihr ein Pkw entgegen. Beim Vorbeifahren krachten die Spiegel aneinander. Teile ihres linken Außenspiegels flogen durch das geöffnete Fenster in das Innere des orangefarbenen Fords. Die 38-Jährige blieb unverletzt. Genaue Angaben zu dem Pkw kann sie nicht machen, möglicherweise handelte es sich um einen VW Golf. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Hohensolms fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallflucht am Globus -

Am Freitagmorgen, zwischen 08.45 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Parkplatz des Globus-Marktes abgestellten grauen Skoda Octavia. Beim Ein oder Ausparken prallte der Flüchtige gegen das Heck des Skodas und ließ einen Schaden von rund 3.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Unfallflucht mit grünem Fahrzeug -

Grüne Fremdfarbe sowie ein Blechschaden von rund 1.000 Euro blieben an einem in der Straße "Unter den Tannen" geparkten Ford zurück. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte das grüne Fahrzeug den in Höhe der Hausnummer 2 geparkten schwarzen Kuga und ließ vorne auf der Fahrerseite Schäden an der Frontschürze, der Motorhaube und dem Scheinwerfer zurück. Zeugen, die den Zusammenprall zwischen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr beobachteten oder die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen grünem Gefährt geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Nach Parkplatzrempler Zeugen gesucht -

Auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Altenberger Straße prallte ein Unfallfahrer gegen einen dort abgestellten Skoda. Die Schäden an dem blauen "Rapid" summieren sich auf rund 300 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am Samstag, zwischen 13.20 Uhr und 13.50 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Tür der Beifahrerseite stieß und sich anschließend aus dem Staub machte. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell