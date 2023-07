Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe im Kindergarten + Kennzeichen entwendet + Windschutzscheibe zerkratzt

Dillenburg (ots)

Haiger- Haigerseelbach: Diebe im Kindergarten

Am vergangenen Wochenende verschafften Diebe sich gewaltsam Zugang zum Kindergarten in der Straße Beim Dalborn. Zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 14. Juli, und 10 Uhr am Sonntag hebelten sie an mehreren Fenstern und Türen und verursachten damit einen Schaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro. Mit technischen Geräten, deren Wert ebenfalls im vierstelligen Bereich liegen dürfte, machten sie sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei in Dillenburg bittet um Hinweise: Wem sind Personen im genannten Tatzeitraum am oder im Kindergarten aufgefallen? Wer kann diese beschreiben? Wem ist diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771/9070.

Dillenburg- Frohnhausen/ Manderbach: Kennzeichen entwendet

Von einem in der Hessenstraße geparkten grauen Opel Adam entwendeten Diebe zwischen Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, die beiden Kennzeichen DIL-PF 25. In der Dillenburger Straße in Manderbach schlugen Kennzeichendiebe zwischen Freitag, 14. Juli, 19 Uhr, und Samstag, 12.05 Uhr zu: Hier waren es die Schilder LDK-BV 95, die sie von einem schwarzen Opel Corsa abmontierten. Der Wert des Diebesguts dürfte jeweils im zweistelligen Bereich liegen, Schäden an den Fahrzeugen entstanden bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Abmontieren der Kennzeichen beobachtet? Wem sind die genannten Kennzeichen nach den Diebstählen aufgefallen? Hinweise bisse an die Polizei in Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070.

Wetzlar: Windschutzscheibe zerkratzt

In der Straße Drei Stämme zerkratzten Unbekannte die Windschutzscheibe eines geparkten Honda. Die Beschädigungen in Höhe von etwa 500 Euro entstanden an dem roten Jazz zwischen Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

