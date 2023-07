Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Exhibitionist in Ballersbach + Unfallflucht in Sinn und Lahnau + Diebe in Verteilerstelle + Honda und Qashqai beschädigt +

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Ballersbach: Polizei fahndet nach Exhibitionist -

Nachdem sich in der "Neuen Straße" ein Unbekannter entblößte, bitte die Herborner Polizei um Mithilfe. Gestern Morgen, zwischen 08.30 und 08.40 Uhr stand der Mann in einem Vorgarten und onanierte vor vorbeikommenden Passanten. Der Täter war nach Angaben der Zeugen dunkelhäutig, hatte dunkle Haare, eine sportliche Statur und trug ein T-Shirt, eine kurze graue Sporthose sowie eine lange schwarze Jacke. Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Beim Rangieren Auto beschädigt und geflohen -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Pkw-Fahrer beim Rangieren mit seinem Anhänger in der Baumgartenstraße verursachte. Am Donnerstag vergangener Woche (13.07.2023), gegen 13.00 Uhr war das Gespann dort vorgefahren. Einem Zeugen gegenüber erklärte der Fahrer, dass er in einem Anwesen Holz abholen wolle. Ohne seinen Anhänger zu beladen, rangierte der Unbekannte mit seinem grauen Kombi und dem Anhänger auf der Straße und prallte gegen einen vor der Hausnummer 6 geparkten roten Polo. Nach dem Aufprall stieg der ca. 70 Jahre alte Fahrer, der von kleiner Statur war und graue Haare hatte, aus seinem grauen Kombi, schaute kurz nach und fuhr anschließend davon. Weitere Angaben zu dem Kombi, dem Anhänger oder dem Unfallfahrer kann der Zeuge nicht machen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Gespann nimmt der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Lahnau: Biker fährt Fußgänger an und flieht -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Montagabend in der Bahnhofstraße, sucht der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei Zeugen. Zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr war ein Fußgänger von der Atzbacher Straße kommend, auf dem linken Gehsteig in Richtung Sonnenweg unterwegs. Der 45-Jährige gibt an, dass ihn dort plötzlich ein sich von hinten näherndes Motorrad erfasste und er zu Boden fiel. Hierbei prallte der Lenker des Zweirades gegen die Rippen des in Lahnau lebenden Fußgängers. Der Lahnauer kann lediglich sagen, dass es sich um ein schwarzes bzw. dunkles Motorrad handelte. Der Fahrer trug einen schwarzen Motoradhelm sowie schwarze Motorradbekleidung. Der Verletzte ging zunächst nach Hause und rief von dort aus einen Rettungswagen, der ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus brachte. Der Lahnauer trug Rippenprellungen und eine Verletzung am Knie davon. Wer hat den Zusammenprall zur genannten Zeit in der Bahnhofstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Motorrad oder dem Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Verteilerstelle eingestiegen -

Auf Beute aus einer Verteilerstelle der Telekom hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der in der Philipsstraße gelegenen Verteilerstelle und ließen daraus eine noch genau bekannte Menge an elektronischen Geräten mitgehen. Zeugen, die die Einbrecher zwischen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: An Honda vergriffen -

Unbekannte ließen in der Straße "Drei Stämme" ihr Zerstörungswut an einem roten Honda "Jazz" aus. Der Wagen parkte zwischen Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 33. Die Vandalen schlugen auf die Windschutzscheibe ein und zerkratzen den Lack des Wagens. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Heckscheibe beschädigt -

Rund 200 Euro werden für eine neue Heckscheibe eines Nissan fällig, die Unbekannte am Wochenende in der Pestalozzistraße einschlugen. In der Zeit von Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr bis Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr vergriffen sich die Unbekannten an der Scheibe des schwarzen Qashqai. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

