POL-LDK: Greifenstein- Beilstein: Traktor entwendet

Dillenburg (ots)

Einen grünen Traktor der Marke "John Deere" im Wert von etwa 45.000 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 10. Juli, 22 Uhr, und Dienstag, 11. Juli, 7 Uhr. Der Traktor stand samt Frontlader und Mulchgerät auf dem Gelände der Reitanlage an der L3046, das vordere Kennzeichen LDK-AU 18 konnte etwa 500 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich in der Nähe auch noch bis Mittwoch- oder Donnerstagabend das abgekoppelte Mulchgerät. Vermutlich ließen die Traktor-Diebe dies zunächst noch zurück und holten es später ab. Die Kriminalpolizei in Wetzlar bittet um Hinweise: Wem ist im Tatzeitraum und in Tatortnähe ein grüner Traktor aufgefallen? Wer hat das Hantieren am grünen Traktor oder am roten Mulchgerät beobachtet? Wer hat diesbezüglich etwas Verdächtiges bemerkt, wem sind beispielsweise fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

