Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Bauwagen

Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstag in Aurich-Haxtum. Unbekannte betraten zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr unbefugt einen Bauwagen in der Straße Zum Haxtumerfeld und entwendeten einen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Mit Auto gegen Baum geprallt

Ein 36-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag in Bangstede mit einem Baum kollidiert. Er fuhr gegen 1.15 Uhr mit seinem Audi auf der Holzlooger Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Straßenbaum. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Auf der Kirchdorfer Straße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war mit einem Mercedes mit Anhänger gegen 9.50 Uhr in Richtung Aurich unterwegs. Als vor ihm ein 60-jähriger Fahrer eines Kastenwagens mit Anhänger nach links in die Straße Hoher Weg abbiegen wollte und abbremste, erkannte dies der Mercedes-Fahrer zu spät. Der 20-Jährige fuhr auf das vorausfahrende Gespann auf. Der 60-jährige Fahrer des Kastenwagens wurde leicht verletzt.

Großefehn - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Verkehrssituation, die sich am Donnerstag in Großefehn zugetragen hat. Gegen 19.30 Uhr war eine 43-jährige Frau mit einem Renault auf der B 72 in Richtung Holtrop-Mitte unterwegs. Sie stand vor einer Rot zeigenden Ampel auf der Linksabbiegerspur, als ein unbekannter Autofahrer ihr entgegenkam. Der Unbekannte kam mit seinem Auto aus Richtung Leer und soll mehrere Fahrzeuge waghalsig überholt haben. Die Renault-Fahrerin musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Aurich - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Donnerstag nach einem Parkplatzunfall in der Tannenbergstraße in Aurich geflüchtet. Der Unbekannte touchierte zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken in Höhe der Hausnummer 27 einen schwarzen Audi A3. Der Audi wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag nach einem Unfall auf Norderney geflüchtet. Der Unbekannte stieß gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Poststraße / Kirchstraße mit einem 53-jährigen Fußgänger zusammen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer flüchtete von der Örtlichkeit. Er soll ein grün-orangefarbenes Rad gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Großheide - Unfallflucht

In Berumerfehn hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau mit einem roten VW Golf auf der Westerwieke in Richtung Berumerfehn und wollte ein vorausfahrendes Pkw-Gespann überholen. Als sie ausscherte, übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen VW Passat, der sich ebenfalls im Überholvorgang befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Der Fahrer des VW Passat setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es soll sich um einen dunklen VW Passat mit Auricher Städtekennung gehandelt haben, der nun vorne rechts beschädigt sein dürfte. In dem Auto sollen zwei Männer gesessen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

