Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Horsten - Wohnhaus abgebrannt

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Horsten - Wohnhaus abgebrannt

In Horsten in der Gemeinde Friedeburg kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wohnhausbrand. Aus noch ungeklärter Ursache fing in den frühen Morgenstunden ein Einfamilienhaus im Hohler Weg Feuer. Die Leitstelle wurde gegen 2.50 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Hausbewohnerin blieb unverletzt. Sie hatte das Haus eigenständig verlassen können.

Die Feuerwehren Friedeburg, Horsten, Marx, Etzel und Wittmund waren mit etwa 70 Kräften im Einsatz und löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Das Haus wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Brandursache laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell