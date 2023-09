POL-AUR: Dunum - Betonmischer von Baustelle entwendet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Dunum - Betonmischer von Baustelle entwendet

In Dunum haben Unbekannte einen Betonmischer gestohlen. Entwendet wurde die Baumaschine der Marke Atkia in der Zeit vom 29.08.2023, 11.15 Uhr, bis 30.08.2023, 8.30 Uhr, auf einer Baustelle in der Straße Am Radbodsberg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 in Verbindung zu setzen.

