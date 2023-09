Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Beim Abbiegen kollidiert

In Südbrookmerland kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 18.10 Uhr von der Auricher Straße nach links in die Ekelser Straße einbiegen. Aufgrund einer Einsatzfahrt des Rettungsdienstes musste die Fahrerin halten. Anschließend bog sie ab, ohne jedoch auf den folgenden, vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Dadurch stieß sie mit einem 74-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Beide Autofahrer und eine 73-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Ihlow - Verkehrsunfall

Am Dienstag stießen in Westerende-Kirchloog zwei Autos zusammen. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin bog gegen 12.55 Uhr von der Auricher Straße in die Loogstraße und übersah hierbei offenbar eine entgegenkommende 47-jährige VW-Fahrerin. Die Fahrerin des Ford und ihr zweijähriges Kind wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt ungefähr 11.000 Euro.

Aurich - Zusammenstoß auf Kreuzung

Auf der Emder Straße (B 72) in Aurich sind am Dienstag zwei Autofahrer kollidiert. Gegen 20 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit einem VW auf der Julianenburger Straße und bog nach links auf die Emder Straße ein. Hierbei stieß sie auf der Kreuzung mit einem von links kommenden 19-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der 19-Jährige, seine 20-jährige Beifahrerin und die 58-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt.

Aurich - Unfallbeteiligte gesucht

In der Straße Am Ostbahnhof in Aurich hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Um 13.30 Uhr fuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin in Richtung Fockenbollwerkstraße, als ein E-Bike-Fahrer aus Richtung Glupe kam und mit dem Auto kollidierte. Der etwa 50 Jahre alte Mann blieb augenscheinlich unverletzt und setzte seine Fahrt fort. Er soll vor dem Unfall noch eine Frau auf einem Cityroller zügig überholt haben. Die Polizei bittet die etwa 25 bis 30 Jahre alte Fahrerin des Cityrollers sowie den bisher unbekannten E-Bike-Fahrer, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Unfallflucht

In Norden ist ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen den vorderen, linken Radkasten eines blauen Skoda. Der Skoda war auf einem Inselparkplatz in der Badestraße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norderney - Unfall auf dem Gehweg

Am Dienstagnachmittag kam es auf Norderney zu einem Unfall. Eine 35-jährige Frau war gegen 15.50 Uhr mit Inlineskatern auf dem Gehweg der Hafenstraße unterwegs. Ihr entgegen kam eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die den Weg ebenfalls befahren durfte. In einem Kurvenbereich stießen die Frauen zusammen und verletzten sich leicht.

