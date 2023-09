Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es bereits am vorvergangenen Wochenende in einer Tiefgarage in Esens. Zwischen Freitag, 18.08.2023, 12 Uhr, und Montag, 21.08.2023, 8 Uhr, beschädigten Unbekannte mehrere Türen in der Tiefgarage unter den Arkaden. Darüber hinaus wurden dort mehrere Holzpaletten deponiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, unter Telefon 04462 9110.

